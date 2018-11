VIDEO: Nii sai ühest Koeru kuusest Paide linna jõulupuu

Kohapeal viibinud Paide Haldus juhatuse liige Janno Lehemets ütles, et selleaastasel kuusetoomisteol polnud kõige suurem mure mitte puu mahasaagimine ja kraanaga treilerveokile tõstmine, vaid sellele järgnenud vedu, ligi 30 kilomeetri pikkune teekond Koerust Paide kesklinna. Muude teelõikude seas pidi jõulukuuske vedav veoauto jõudma välja Tallinna–-Tartu maanteele ning pressima end läbi ka Mäo liiklussõlmest. „See kõik on paras proovikivi, kuid loodame, et kõik läheb hästi,“ lisas Lehemets Koerus.