Järvmägi müttas jahi käigus ringi Järvamaa piirialal, Järva vallas Kanamatsi rabas. «Mingil hetkel lidusid koerad ees ära ja ma hakkasin GPSi järgi vaatama, kuidas rabast kõige otsemat teed pidi välja saaksin,» meenutas ta. «Liigun, kuni näen, et mu ees on mingi valge asi. Naljaga pooleks võib öelda, et kui sellises kohas midagi valget näed, siis ilmselt on keegi käinud seal häda tegemas.» WC-paberiga siiski tegemist ei olnud. Oli hoopis peaaegu tühi õhupall ja nööriga selle külge seotud paberkaart. Tavaline kaart, ilma kaitsekoti või -kileta.