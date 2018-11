Koolide edetabeli tõusjad ja langejad: Paide tõusis ja Järva-Jaani langes

Mitmed koolid tegid sel aastal koolide suures edetabelis tubli tõusu, nende seas ka Tallinna Tehnikagümnaasium. Koolidirektor Anneli Erriti sõnul on kool riigieksamite tulemuste parandamise nimel tõesti palju vaeva näinud. See on olnud koolile suisa omaette eesmärk.

«Selline suhtumine, et me võime ükskõik kuidas pärast 12. klassi teha ära riigieksamid, see ei saa olla õige. Nii ei tohiks mõelda ükski noor inimene,» ütles ta ja lisas, et nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad on paremini mõistma hakanud, kuidas peaks tulemuste parandamiseks toimima.

«Ma olen õpilastele öelnud, et 3 ja 300 on kaalu peal võrdsed täpselt nii kaua, kuni uks nende taga sulgub,» selgitas direktor.

Suurimad tõusjad edetabelis:

1. Tõstamaa Keskkool, 66 kohta (132. kohalt 66.-le)

2. Luunja Keskkool, 57 kohta (134. kohalt 77.-le)

3. Kadrina Keskkool, 54 kohta (83. kohalt 29.-le)

4. Tallinna Järveotsa Gümnaasium, 50 kohta (88. kohalt 38.-le)

5. Tallinna Tehnikagümnaasium, 47 kohta (89. kohalt 42.-le)

6. Värska Gümnaasium, 43 kohta (99. kohalt 56.-le)

7. Otepää Gümnaasium, 40 kohta (97. kohalt 57.-le)

8. Paide Gümnaasium, 34 kohta (75. kohalt 41.-le)

9.-10. Loksa Gümnaasium, 31 kohta (58. kohalt 27.-le)

9.-10. Audentese Erakool, 31 kohta (102. kohalt 71.-le)

Nagu ikka, on mitmed koolid ka tugevasti langenud. Suurema languse läbi teinud Vastseliina Gümnaasiumi direktor Kristi Pettai sõnul ei ole languse taga ei midagi muud kui see, et lapsed ja lennud ongi lihtsalt erinevad.

«Iga aasta ja iga klass on erinev,» ütles ta ja lisas, et koolis pole vahetunud ei õpetajad ega pole aset leidnud ka teisi muutusi.

Riigieksamite tulemuse keskmise võib tema hinnangul alla viia ka see, et paljud lapsed tulevad keskkooli selleks, et sealt edasi liikuda kutseõppeasutusse. Sellisel juhul ei pruugigi kõigis ainetes tulemused nii head olla. «Eks me toetame ja abistame,» sõnas direktor.

Suurimad langejad edetabelis:

1. Vastseliina Gümnaasium, 82 kohta langust (49. kohalt 131.-le)

2. Kanepi Gümnaasium, 65 kohta langust (28. kohalt 93.-le)

3. Sindi Gümnaasium, 49 kohta langust (67. kohalt 116.-le)

4. Iisaku Gümnaasium, 48 kohta langust (100. kohalt 148.-le)

5. Suure-Jaani Gümnaasium, 47 kohta langust (63. kohalt 110.-le)

6. Vändra Gümnaasium, 44 kohta langust (32. kohalt 76.-le)

7. Kunda Ühisgümnaasium, 43 kohta langust (48. kohalt 91.-le)

8. Järva-Jaani Gümnaasium, 38 kohta langust (101. kohalt 138.-le)

9. Lähte Ühisgümnaasium, 36 kohta langust (62. kohalt 98.-le)

Huvitaval kombel tegi tugeva languse ka Tallinna 32. Keskkool, kes sai juunis «Aasta kool 2018» tiitli, kus hinnati koolipere loomingulisust. Täna avaldatud riigieksamite edetabelis on eesrindlik kool aga võrreldes eelmise aastaga kukkunud 28 kohta.