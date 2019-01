Suur ringkäik: Paide ujula saab olema just selline- saunade, mullivanni, ilutegijate ja kohvikuga

Ujula peasissekäik on Suur-Aia tänavalt sisehoovist. Astu majja ning vasakule kätt jääb vastuvõtt koos kohvikuosaga (sisuliselt ehitati see hooneosa ümber ajaloolise mantelkortsna; säilitati ka vana trepp, mis nüüd viib teisele korrusele ning lammutatud maja puitu võib leida nii riietusmuumi pinkidest kui kohvikuletilt), sealt saab ka riietusruumidesse. Riietusruumidest ei puudu traditsioonilised Soome saunad, meeste poolel mõnevõrra avaram kui naiste poolel.

Nagu endiseski Paide ujulas, on bassein nelja rajaga ja 25 meetrit pikk. Olemas on ka lastebassein ja mullivann. Koos aurusaunaga (mis avamiseks valmis ei saa) moodustavad need spaosa.