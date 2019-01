Nädalavahetuse juhatavad sisse lumetuisk ja vali tuul

Reedel liigub üle Skandinaavia põhjaosa kohale uus aktiivne madalrõhkkond ja selle serv laieneb jõuliselt üle kogu Põhja-Euroopa. Eesti rannikuvetes tugevneb öösel 12-17, puhanguti 23 m/s, hommikuks sisemaal kuni 12, puhanguti 15 m/s. Varahommikuks jõuavad lumepilved Hiiumaale ja looderannikule ning hakkab tuiskama. Sajuala laieneb kiiresti, saartel läheb üle lörtsiks ja vihmaks. Õhutemperatuur on öö hakul saarte rannikul kuni -2, sisealadel -4..-9, Kagu-Eestis kuni -12°C, hommikuks tõuseb. Ennelõuna on pilvine. Sajab lund ja lörtsi ning tuiskab, Lääne-Eestis ka vihma ja on jäidet. Puhub edela- ja läänetuul 6-12, puhanguti 15, rannikul 12-17, puhanguti kuni 23 m/s, Pärastlõunal loode poolt alates sadu lakkab ning pilvkate hõreneb. Tuul pöördub järk-järgult läände ja loodesse ja on üürikeseks nõrgem, õhtul algab saartest alates loodetuule tugevnemine. Õhutemperatuur on Lääne- ja Põhja-Eestis 0..+3, Ida- ja Lõuna-Eestis 0..-4°C.