Neemelo nimi tõi Tarbjale jalgpallitrenni mitukümmend mudilast

Noori vutisõpru treenib esindusmeeskonna ründaja Tarmo Neemelo, kes on ka varasemalt kokku puutunud treeneritööga. „Treening oli väga emotsiooniderohke nagu nii väikeste laste puhul ikka, kohal oli väga palju lapsi, kes kõik võtsid aktiivselt osa treeningust. Lapsed olid nagu ikka, toredad, tegid harjutusi kaasa, vahepeal ka tähelepanu hajus ja jooksid niisama ringi - see on loomulik sellise vanuse puhul.“