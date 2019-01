Mälumängusari jätkus Roosna-Allikul

Võistkonna Dracula võit polnud korraldajate sõnul üllatus, aga Roosna-Alliku võistkond kasutas ära koduväljaku eelise ja tuli tublile teisele kohale. Taas on punktidest näha, et iga eksimus võis tabelis tahapoole viia ja mänguseisu muuta. Eriti huvitav on jälgida Järva teema puntide üldseisu, kus iga etapp muudab tabelit.