Tantsupeo piletitele joostakse tormi

Piletilevi edastas, et täna hommikuks oli müüdud umbes 24 500 piletit, millest 8500 tagab sissepääsu laulupeole ja üle 15 000 tantsupeo etendustele.

Arvestades, et Kalevi staadion, kus tantsupeo etendused toimuvad, mahutab 9908 pealtvaatajat, saab öelda, et ligi 30 000 piletist on pooled juba omaniku leidnud.