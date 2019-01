Kanal 12 möödus vaadatavuselt TV 6-st

Kanal 12 programmijuhi Heiko Jetsi sõnul on Kanal 12 üks vaieldamatu märksõna sport. "Eesti televaataja on spordiusku ning tuhanded silmapaarid on leidnud tee Kanal 12 ekraanile. Pakume VTB korvpalliliiga ülekandeid, USA korvpalliliiga NBA kohtumisi, Itaalia jalgpalli Seria A liigast, olulisemaid võrkpallikohtumisi, sealhulga Eesti koondise mänge ja palju muud," rääkis Jets.



AS-i Eesti Meedia peaprodutsent Marko Kaljuveer lisas, et juba jaanuari teisel poolel on tõelise maiuspalana lisandumas Kanal 12 ekraanile autoralli MM-i WRC etappide otseülekanded. „Autoralli maailmameistrivõistluste tele- ja internetiõiguste omandamine kaheks aastaks tähendab suurt tööd ja vastutust, sest Ott Tänaku ja Martin Järveoja tegemised pakuvad eestlastele palju emotsioone ja suurt huvi. Näitame hooaja kohta üle 50 kiiruskatse otseülekannetes, lisaks päevakokkuvõtted, hooajavahekokkuvõtted, uudised ja kõike muud, mida üks autoralli MM pakkuda võib. Ühesõnaga oleme Postimehe ja Kanal 12-ga autoralli MM kanaliks," rääkis Kaljuveer.



Tema sõnul saab autoralli MM-i Kanal 12 ekraanil esmakordselt nautida juba 24. jaanuaril, kui maailma parimad roolikeerajad asuvad võistlustulle Monte Carlo ralli kiiruskatsetel.



Spordi ja muu elamusterohke meelelahutuse kõrval pakub Kanal 12 programm alanud aastal ka kvaliteetset hankeprogrammi. Igal kolmapäeval on Kanal 12 eetris dokumentaalsari „Natside hiigelrajatised“, mis räägib Hitleri Saksamaal sõjalisel otstarbel kerkinud megaehitistest. Samuti jõuavad ekraanile maffiasarja „Gomorra“ uued hooajad ning judinaid tekitav põnevussari „Hannibal“. Uus faktidel tuginev meelelahutussari „Kuidas õlu muutis maailma“ vaatleb aga, kuidas üks maailma armastatumatest jookidest on mõjutanud kogu ajaloo kulgu.



Veel üllatab Kanal 12 oma vaatajaid peagi startiva mahlase stsenaariumiga animeeritud märulikomöödiaga "Archer", mida on korduvalt nomineeritud Emmy teleauhindadele ja sealt ka võidu koju toonud.