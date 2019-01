Uuel nädalal hakkab jälle tuiskama

Esmaspäeval liigub madalrõhkkond edasi üle Läänemere ning tõenäoliselt võtab suuna üle Irbe väina kagu-ida poole. Lisanduvaist sajupilvedest tuleb nii lund kui lörtsi, teeb ka tuisku, sest puhub tugev kagutuul. Päeval tuul mõneks ajaks nõrgeneb, õhtupoolikul pöördub saartest alates loodesse ja põhja ning paisub uuesti tugevaks. Õhutemperatuur on öösel -2..-6, saarte rannikul on 0°C lähedal, päeval 0..-2°C.

Ilm esmaspäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Teisipäeval eemaldub madalrõhkkond Venemaa poole ja selle lääneservas sajab meil aeg-ajalt lund ja tuiskab. Õhtupoolikul lääne poolt alates pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja põhja ning on tugev. Õhutemperatuur langeb hommikuks -1..-6°C-ni ning päeva jooksul oluliselt ei tõuse.

Ilm teisipäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Kolmapäeval libiseb üle Eesti kõrgrõhuhari. Öö hakul puhub veel tugev loodetuul ja Ida-Eestis sajab lund. Pärast keskööd tuul nõrgeneb ja sajupilved kaugenevad. Õhutemperatuur on öösel -4..-9, selgineva taeva all võib sisemaal alla -10°C langeda, saarte rannikul on pehmem. Suurem osa päevast on põhiliselt sajuta ja rahulik. Õhtupoolikul pöördub aga tuul lõunasse ja kagusse ning tugevneb. Rootsi lõunaossa jõuab uus aktiivne madalrõhkkond ja laieneb üle mere. Saartele jõuavad lumepilved ja õhtul laienevad mandri lääneserva, teeb tuisku. Hilisõhtul tuleb saartel sekka ka lörtsi. Õhutemperatuur tõuseb saartel ja läänerannikul 0..-3°C-ni, sisemaal on -4..-7°C.

Neljapäeval liigub aktiivne madalrõhkkond üle Läänemere itta ja möödub kas üle Eesti või kaldub veidi põhja või lõuna poole. Vastavalt sellele on tihedat sadu nii lume, lörtsi kui vihmana. Algul tuiskab, siis tõuseb jäiteoht suureks ning õhtul võib langeva õhutemperatuuri tõttu kiilasjää tekkida - seega tänastel andmetel võib prognoosida väga keerulisi teeolusid. Tuul puhub algul lõunakaarest, siis pöördub läänekaarde ning on väga tugev ja võib vaid üürikeseks ajaks nõrgeneda. Õhutemperatuur on öö hakul saartel ja läänerannikul -2..+1, mandril -4..-9, hommikuks tõuseb 0..+3°C-ni, Kirde-Eestis jääb veel alla 0°C. päeval -1..+1°C, õhtul langeb.