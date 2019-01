Vabaerakond avalikustas enda valimisnimekirja

Vabaerakonna esimehe Kaul Nurme kinnitusel läheb Vabaerakond tänavustele valimistele vastu selgelt kõige tugevama regionaalprogrammiga, mille sisuks on uudne ja teostatav plaan maapiirkondade elustandardi järeleaitamiseks. "Meil on väga konkreetne nägemus, kuidas anda maapiirkondades enam kui 3000 taluperele ja ettevõtjale sisukat ja tasuvat aastaringset tegevust," rõhutas Nurm.

Vabaerakonna maksupoliitiline põhilubadus on langetada palgalt makstavat tulumaksu 12 protsendini. "Meie ei luba valijatele, et raha tuleb kusagilt iseenesest," rõhutas Nurm. "Puudujääv raha korjatakse kokku ettevõtete omakapitalimaksuna, mis jääb maksimaalselt ühe protsendi suuruseks. Me ei võlu kübarast rohkem raha kõigile, vaid nihutame maksukoormuse töö tegemise juurest töö tulemuste ehk kasumi teenimise juurde."