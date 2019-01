Neil kuupäevadel toimuvad olümpiaadid

Üleriigilised olümpiaadid leiavad aset tavaliselt mitmes voorus. Hilissügisel on koolivoorud, kus saavad osaleda kõik huvitatud õpilased. Detsembrist märtsini on maakondades ja suuremates linnades piirkonnavoorud, kuhu pääsevad koolide parimad võistlejad. Mõnes aines on ka eelvoor, kus tuleb kirjutada uurimistöö. Veebruarist maini võistlevad lõppvoorudes õpilased, kelle vabariiklikud žüriid on välja valinud eel- ja piirkonnavoorude tulemuste põhjal.