Kuidas olla hinnatud tööandja

Eesti personalijuhtimise ühingu (PARE) Järvamaa saadik Vivika Barnabas selgitas, et Järvamaal korraldatava klubi teema haakub suvel Arvamusfestivalil korraldatud arutelu „Töötaja leidmine ei ole keemiline valem" teemapüstitusega. Seal võeti arutada probleem, millega ollakse hädas enamikes Eesti maakondades ehk siis ettevõtjate raskused tööjõupuudusega, eelkõige on ametialaselt pädeva tööjõu puudusega.

Barnabas nentis, et ühe lahendusena jäi arvamusfestivali arutelus kõlama personaliotsingu ettevõtte PersonaliDisain OÜ tegevjuhi ja konsultandi Hanna Jõgi mõte, et tänases tööturuolukorras ei vali enam tööandja töötajat vaid üha enam valivad töötajad tööandja. «See omakorda loob vajaduse teadlikult panustada tööandja brändingusse, sest edu saadab just neid ettevõtteid, kes on teadlikult üles ehitanud ettevõtte ärilistest ja värbamiseesmärkidest lähtuva tööandjabrändingu,» lausus ta.