Järvamaa teedel on täna veel mitmeid õnnetusi juhtunud

Waze näitab, et avarii on olnud neljapäeva ennelõunal näiteks Põllu, Kolu ja Tänassilma kandis.

Lääne prefektuuri pressiesindaja ütles, et neile nimetatud avariidest teada pole antud. Seega võib eeldada, et need on olnud väiksemad õnnetusjuhtumid.