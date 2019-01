Töötute seas on rohkem naisi, vanemaealisi ja madalama haridusega inimesi

Samas on hea märk, et kõige kiiremini on viimasel aastal registreeritud töötus vähenenud just Ida-Virumaal. Kõige madalam aasta kokkuvõttes registreeritud töötus Harjumaal, Saaremaal ja Viljandi maakonnas. Kui aga vaadata, kus on arvuliselt kõige enam registreeritud töötuid, siis on esimene Harjumaa, kus elab kõige rohkem inimesi.