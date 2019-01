Maanteeamet: Puisturauto läbis õnnetuskohta tund aega enne avariid

„Samal ajal läbis teelõiku ka teehooldaja patrull ning lõik oli korras ehk vastas seisundinõuetele. Samas sadas pidevalt juurde lörtsi, mis kella 6.30 ja 6.40 vahel muutus vihmaks,“ selgitas Piibeleht.

Ta lisas, et südaööst kuni kella 7.40ni olid teehooldaja puisturautod seda lõiku läbinud üheksal korral.

Piibeleht ütles, et sel teelõigul kehtib seisunditase 3+. „Antud lõigul vastas tee kehtestatud teeseisundi nõuetele. Samas viimase 12 tunni jooksul tõusis õhutemperatuur 12 kraadi ja maha jõudis sadada nii lund, lörtsi kui ka vihma.“

Piibeleht märkis, et liiklus talvistes oludes toimib partnerluse alusel: ühelt poolt peavad maanteeamet ja teehooldajad seisma võimalikult heade sõidutingimuste eest, teisalt peavad liiklejad sõiduvõtteid kohendama olukordades, kus tee seis ei luba parasjagu suurima kiirusega sõita.

Piibeleht lisas, et teehooldajad jälgivad ööpäev ringi ilmaprognoose ja teeolusid, millest lähtuvalt tehakse ennetavat libedustõrjet ning lume- ja libedusetõrjet.