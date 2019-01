Selgus Järvamaa aasta tegu

Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinberg ütles, et kui mõnel aastal on favoriit selgunud juba rahvahääletuse esimestel päevadel, siis seekord käis tihe rebimine viimase hetkeni. Paide teatrile pakkusid tugevaimat konkurentsi teise koha saavutanud Kirna mõis ja kolmandaks tulnud Järva valla äpp.

Reinberg avaldas heameelt, et tänavune aasta tegu kasvas välja viie aasta tagusest aasta teost arvamusfestivalist. Nimelt toimus 2015. aastal arvamusfestivalil arutelu «Kas Paidele oma linnateater?», mis toona tegi teemapüstitusena paljudele nalja.

Kättesaamatuks unistuseks siiski ei jäänud ning möödunud aasta augustis alustaski Paides tegevust oma teater, mis kasvas välja Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli 28. lennust.

Reinberg märkis, et küllap on teatri loomine siinsele rahvale mõnes mõttes auasi, sest Viljandi ja Rakvere on oma teatriga üle riigi tuntud. «Miks peaksime siis meie kehvemad olema,» sõnas ta.

Seda, et järvalased on teatri omaks võtnud, näitab tema arust seegi, et kogu trupp ei saanud Paide raekotta autasu vastu võtma tulla. Nimelt toimus samal ajal Albu põhikoolis üle-eestiline lugemisvõistlus «Hansenist Tammsaareni», kus osa teatritrupist oli lubanud žürii töös kaasa lüüa.

Paide teatri juht Harri Ausmaa ütles, et nad ei loonud endale illusiooni, et teatrit luua on kerge. Möödunud aastal oli neidki kordi, kui peast käis läbi mõte, et nüüd sai hammustatud liiga suur tükk. Ometi on esimesed eesmärgid saavutatud.

«Eestis on teatreid palju, aga meie üritame siin Paides oma nišši leida ja omamoodi teatrit teha,» märkis Ausmaa.

Auhinda vastu võttes tänas teatri loomisel suure panuse andnud Paide linnavalitsust, Paide muusika- ja teatrimaja ning ka lavakunstikooli, kust teatri näitlejad ja lavastaja välja kasvasid.

Järvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Pipi-Liis Siemann ütles, et tal on väga hea meel Paide teatri üle. «Teatri tulek Järvamaale on hea märk. See on noorusliku energia märk,» lausus ta.

«Aasta teo» hääletajate hulk kasvas tänavu märkimisväärselt võrreldes möödunud aastaga. Hääletusest võttis seekord osa üle 2000 inimese, samas kui eelmisel aastal oli hääletajaid 1500.

Tiit Reinberg märkis, et viimastel aastatel on lõviosa hääli laekunud Järva Teataja digilehe gallupi kaudu, kuid tänavu saabus toimetusse ka rekordhulk pabersedeleid ja e-kirju. «Osa lehelugejaid oli koguni seljad kokku pannud ja toimetusse saabus ümbrikke, kus oli täidetult mitukümmend ajalehest välja lõigatud sedelit,» ütles ta.

Järvamaa aasta tegu 2018 selgus 12 kandidaadi seast: IM-klubi, Väätsa vaateaknad, Järva valla äpp, saja aasta pidustused Paides, ajalooline rongkäik-rännak «100 aastat Türil», Kirna mõis, Paide riigigümnaasium, Paide teater, Türi kinnisvara­toetus, parim naismoto­sportlane Kadri Ehamäe ja Türi ranna­jalgpalli­väljak.