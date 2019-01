Nädalavahetus viib sula ja toob külmakraadid

Õhutemperatuur langeb hommikuks -7..-12°C-ni, meretuulega rannikul kuni -4°C. Päeval liigub üle Eesti lauge kõrgrõhuhari ja kohatiste lumehoogude võimalus on eelkõige rannikul. Tuul pöördub edelasse ja tugevneb sisemaal kuni 10, rannikul puhanguti 14, saartel 16 m/s. Tuule tugevnemist põhjustab Botnia lahelt väike osatsüklon, selle lumepilved jõuavad õhtuks saartele ja mandri loodeossa ning liiguvad edasi sisemaa suunas. Õhutemperatuur on -4..-7, saartel ja läänerannikul 0..-3°C.

Pühapäeval liigub loodevoolus üle Eesti madalrõhulohk. Öösel on lumehooge laialdaselt. Puhub tugev edela- ja läänetuul, puhanguid on 14, rannikul kuni 18 m/s, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates loodesse. Päeval on üksikuid lumehooge. Lääne- ja loodetuul päeva peale nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3..-8, öö hakul saarte rannikul 0°C lähedal.