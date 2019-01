Kolme erakonna esindajad panid Järvamaal seljad kokku

Avalikus pöördumises seisab:

Head Järva- ja Viljandimaa inimesed. Oleme kohalikud eestvedajad, endised ja praegused omavalitsusjuhid, kes on panustanud Järvamaa arengusse, mõelnud ja teostanud koos teiega ning julgenud tehtu eest vastutada. Meil on ette näidata tegusid ja välja käia mõtteid, kuidas siinset elu edasi viia. Me tunneme ja teame kohalikke vajadusi. Seetõttu oleme otsustanud kandideerida riigikokku, et seal ei domineeriks ainult pealinna vaade.

Peame loosungitest ja plakatitest olulisemaks võimalust tutvuda parlamenti pürgija ideede ja argumentidega. Samas ei toimu riigikogu kandidaatidele piisavalt palju arutelusid ja debatte, mis aitaksid nende mõtteid inimestele paremini tutvustada.

Pöördume kõigi vabaühenduste, külaseltside, noortevolikogude, õpilasesinduste, ettevõtjate, põllumeeste, eakate seltside, arstide, õpetajate ja teiste kogukonna liikmete poole üleskutsega korraldada arutelusid, et saaksime rohkem oma seisukohti tutvustada. See ei puuduta ainult meid, vaid kõiki riigikogu kandidaate, keda Järva- ja Viljandimaal on kokku 79 inimest.

Me usume, et kõigil meil on sellest võita.

Pöördumisele on alla kirjutanud Järva vallavanem Rait Pihelgas Reformierakonnst, Paide linnapea Priit Värk Isamaast ja Türi vallavolikogu liige Lauri Läänemets Sotsiaaldemokraatlik erakonnst.