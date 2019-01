Emakakaelavähi esinemine on nooremate naiste hulgas sagenenud

Emakakaelavähi esinemine on sagenenud nooremate naiste hulgas. Emakakaelavähki võib esineda juba 30. aastates naistel, haigestumise kõrgpunkt 45.-55. eluaastal. Emakakaelavähi eelne seisund võib kesta kümme kuni 15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Õigeaegselt avastatuna on see haigus kergesti diagnoositav ja ravitav. Emakakaelavähki haigestumust ja suremust on võimalik vähendada vähieelsete seisundite avastamisega sõeluuringul ja emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks peetaval sugulisel teel leviva papilloomiviiruse (HPV) vastase vaktsineerimisega. Kuivõrd vaktsiin ei anna täielikku kaitset peavad ka vaktsineeritud naised uuringutel regulaarselt osalema. Emakakaelavähk on algul kaebusteta, seetõttu tulebki naistel käia tegemas PAP-testi.