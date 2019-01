Kanal 2 otsesaade „Õhtu!“ alustab 28.jaanuaril

Kanal 2 produktsioonijuht Mari-Liis Veskus andis teada, et saatejuhid Piret Laos, Jüri Butšakov ja Robert Rool on tagasi, et üllatada televaatajaid igal tööpäeval kell 20.00 lõbusa ja vahetu otsesaatega „Õhtu!“ "Nii nagu David Letterman alustas kunagi ilmapoisina, jätkas hommikusaates ja lõpuks sai oma õhtushow, on ka meie saatejuhid Piret, Jüri ja Robert saabunud kõige säravamasse televööndisse," selgitas Veskus. Kui „Hommik!“ üllatas varaseid ärkajaid meeleolukate intervjuude, ootamatute külaliste ja saatejuhtide eksperimentide ning lustakate külaskäikudega, siis „Õhtu!“ lisab vürtsi julgelt juurde ja asub piire kompama otsesaates täis päeva kuumimaid teemasid koos lõbusate vimkadega.

Veskus ütles, et igas saates on külas tuntud, põnevad ja silmapaistvad Eesti inimesed, kes üllatavad lustakate lugude ja värskete uudistega, mis on vürtsitatud saatejuhtide lõbusa tögamisega.

"Saatejuhid ei kohku tagasi ühegi tundmatu nähtuse ega ebamugava olukorra ees. Saame näha, milliseid väljakutseid Robert, Piret ja Jüri oma külalistele ja üksteisele esitavad. Nad panevad proovile üksteise närvid, huumorisoone ja taluvuse piirid. Igal õhtul selgub, kes on osav ja kes lihtsalt tubli. Kurioosumid, heitlused, katsed, paroodiad - kõik, mida on võimalik järele proovida, saab järele proovitud. Aga kuldne kolmik räägib ka täiesti argistel teemadel, nagu uutest tulijatest eelolevatel valimistel, robotite revolutsioonist või pepufitnessist."