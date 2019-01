Kauplusekett kutsub boonusraha kasutama

Maxima Eesti kommertsdirektor Kristina Mustonen ütles, et klientide kogutud summad küünivad päris kõrgele. „Kui rääkida huvitavatest numbritest, siis suurim kogutud boonuste summa oli eelmisel aastal ühel kliendil 737,7 eurot. See summa on muide siiani ka kasutamata,” lausus ta.