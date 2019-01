"Kurttumm" lipumüüja otsib heausklikke ostjaid

Sotsiaalmeedia lehel «Märgatud Paides» tehtud postitusest nähtub, et taaskord on kurttummad võõramaalased asunud tegutsema Paides, püüdes siin heausklikele ostjatele müüa rahvusvärvides lipukesi. Sellised tegelased on tegutsenud Eestis juba kuid. Päritoluriigid on neil erinevad, kuid eesmärk üks: saada teie raha endale.