Päästeliit on asutatud2010. aasta 22. jaanuaril riigikogus. Üheksateistkümne asutajaliikmega ühendusest on praeguseks saanud 120 liikmesühinguga maa-, mere- ja eripääste vabatahtlikke esindav katusorganisatsioon. Tänavu täitub 100 aastat Eesti tuletõrjeliidu loomisest, mille järjepidevuse kandja on päästeliidu auliige Eesti tuletõrjeliit ja mille rolli kannab praegu päästeliit.