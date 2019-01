Kõik keskkonnaameti load on ära kasutatud ka ohjamisalade lõikes. Järvamaa ohjamisalal on tabatud kokku 12 ja Lääne-Viru ohjamisalal, kuhu kuuluvad samuti osad Järvamaa jahtkonnad, on kütitud kolm hunti.

Kokku on Eesti jahimehed on sel jahihooajal küttinud 59 hunti, nendest seitse eriloa alusel. Küttimismaht on jahihooajal 60 hunti, seega on jäänud küttida veel kaheksa hunti.