Paides on, teeme ka! Põltsamaa hakkab kesklinnaga eksperimenteerima

«Meist mõnekümne kilomeetri kaugusel asuvast Paidest võib aeg-ajalt leida rosinaid, mida maitseks hea meelega isegi. Üks neist on keskväljaku ruumieksperiment. Kuuks ajaks suletakse Paide keskväljak autoliiklusele, sinna paigaldatakse linnamööbel, tassitakse kohale pinksilauad ja pikutamistoolid. Kusagil on koha sisse võtnud väike lugemisnurgake, teises kohas pakutakse kohvi. Sina tuled, heidad seljast pintsaku või lased lõdvaks lipsusõlme, rüüpad kohvi, loed värskeid lehti, teed kaugtööd või kuulad lihtsalt linnahelisid. Stop! Et seda kõike kogeda, ei peaks ju minema Paidesse. Teeme midagi sarnast ka Põltsamaale!,» on vallavalitsus Põltsamaa elanikele tehtud üleskutses kirjutanud.