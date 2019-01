Ensto ühendab oma Eesti tehased üheks ettevõtteks

Ensto Enseki tegevjuhi Kaarel Suugi sõnul tähendab muudatus klientide jaoks ettevõttega lihtsamat suhtlemist ja sisemiselt protsesside lihtsustamist. “Muutsime eelmisel kevadel Ensto struktuuri, et see vastaks paremini ettevõtte strateegiale ja teeniks paremini meie kliente. Ühinemine ühtlustab ettevõtte juriidilise struktuuri meie organisatsiooni reaalse struktuuriga,” rääkis Suuk.



Ettevõtte Tallinna, Keila ja Paide tehastes olevaid töötajaid ühinemine ei mõjuta. “Paide tehas jätkab iseseisva üksusena. Tehased jagavad omavahel parimaid praktikaid, saame tänu sünergiale efektiivsust suurendada,” rääkis Ensto Paide tehase juht Heimo Tammiste. Ensto Eesti ettevõtete kliendihaldus ühendatakse Ensto grupiga, et pakkuda koostööpartneritele kiiremat ja kvaliteetsemat teenust.



Ensto Grupp on rahvusvaheline rohetehnoloogia ettevõte, mis on spetsialiseerunud elektrienergia jaotamiseks ja tarbimiseks mõeldud elektriseadmete ning -tarvikute valmistamisele ja turustamisele. Ensto Grupp tegutseb 20 riigis ning grupis töötab kokku ca 1600 inimest. Eestis on Enstol tehased Keilas, Tallinnas ja Paides, kus töötab kokku ca 500 inimest. Ensto ühendab märtsikuu jooksul tütarettevõtted ka Soomes, kus ühinevad Ensto Finland Oy ja Ensto Lighting Oy. (JT)