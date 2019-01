Järvakast maailmarändur stardib 4x4 reisidel taas Venemaa poole teele

Asjaosalised kirjutavad, et reisi pikkuseks on eeldatavasti 1,5 kuud ning teele asutakse kolme Toyota LCga. Ekipaažidesse kuuluvad seitse talvesõidu kogemusega meest. Teiste seas on kambas ka varemgi 4x4 reisidel maailma avastanud, Koigi valla põllumajandusega tegelev Rainer Pedak.