Jäine prognoos: ilmateenistus lubab 27 kraadi külma

Pühapäeval on üürikeseks tugevam kõrgrõhuvöönd. Lumehooge on kohati ja enamasti on need nõrgad. Tuul on enamasti nõrk. Õhutemperatuur on öösel -15..-20, sisemaal langeb kohati -25°C-ni. Just Järvamaa piirkonnas võib temperatuur langeda koguni 27 miinuskraadini.