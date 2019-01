Politsei kontrollis bussides turvavööde kasutamist

Põhja prefektuur kirjutas sotsiaalmeedias pärast reidi, et vaid vähesed bussireisijad panevad sõidu ajal turvavöö peale. «Bussi sisenedes kuulsid nende kõrvad, kuidas reisijad hakkasid alles turvavööd kinnitama,» märkis Põhja prefektuur. «Kokku kontrolliti pooltsadat bussi ning vaid mõnes üksikus oli turvavöö kõigil inimestel kinnitatud.»

Prefektuur lisas, et turvavööst on abi ikka siis, kui see kinnitatakse iga kord bussis sõites, mitte ainult politseinikke nähes.