Loe, kuhu investeerib Paide sel aastal raha

Linnapea Priit Värgi sõnul tehti teiseks eelarve lugemiseks mitmeid olulisi muudatusettepanekuid, sest Tallinna tänava rekonstrueerimishange tuli esialgu planeeritust odavam, mis see võimaldab teha uuel aastal täiendavaid investeeringuid.

„Olulisim neist on Paides Pika tänava sõidu- ja kõnnitee taastusremont, mis oli esialgu planeeritud aastasse 2020, ja läheb maksma orienteeruvalt 147 000 eurot. Lisaks alustame kahe uue kergliiklustee projekteerimisega - Paide-Viraksaare ja Sillaotsa-Tarbja lõikudel, mille maksumus on orienteeruvalt koos maade omandamisega 40 000 eurot. Kolmanda suurema muudatusettepanekuna lisati 25 490 eurot Tarbja-Lasteaed Kooli katuse renoveerimiseks. Kokku on katuse remonttöödeks planeeritud 100 000 eurot," selgitas Värk.