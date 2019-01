Järva-Madise elanikud koguvad endise Albu vallamaja müümise vastu allkirju

Veidi rohkem kui nädalapäevad tagasi kirjutas Järva Teataja, et Järva vald kaalub Järva-Madisel asuva endise Albu vallamaja müümist. Hoonest on huvitatud Kvatro kinnisvarahalduse OÜ, kes sooviks sinna rajada koolituskeskuse. Järva vallavanem Rait Pihelgas ütles, et vald ei kavatse otsust uisapäisa langetada ning kindlasti võetakse arvesse külaelanike arvamust.