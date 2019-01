Raamatukogu ootab prõmmile

Keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja selgitas, et sõna luuleprõmm tuleneb inglise keelsest väljendist poetry slam, mis sai alguse 1984 a. Chicagos. Nüüdseks on slämmimine levinud üle kogu maailma.

Luuleprõmm on Kiristaja selgitust mööda luulevõistlus, kus noored esitavad enda loomingut. Iga etteaste jaoks on aega kolm minutit ja kasutada võib vaid enda häält. Esindatud on kolm vanusegruppi: kuni 11-aastased, 12 – 15-aastased ja 16 – 20aastased.