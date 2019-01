Järva-Madise vallamaja ei pruugi müüki minna

Pihelgas andis teada, et ei saanud kahjuks pühapäeval olnud Järva-Madise külaseltsi koosolekul osaleda, sest oli haige. Siiski on tal hea meel, et sealne kogukond on aktiviseerinud ja soovib vanas vallamajas toimetama hakata.

"Täpsustuseks: valla soov ei ole olnud kunagi ilmtingimata hoonet müüa, vaid leida hea peremees, kuna omavalitsusel on palju hooneid ja piiratud ressursid. Oleme kohtunud kolmepoolselt: külaseltsi juhatus, mina ja Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ esindaja ning selgelt tuli välja, et kõik osapooled soovivad konstruktiivset lahendust ja tüli on viimane, mida soovitakse," selgitas Pihelgas.

Ta lisas, et temale on vallamaja müügi teema maas ja usutavasti kevadeks on Järva-Madise külaselts hoone valdaja. Lõpliku otsuse teeb siiski volikogu.