Järva valla äpp pälvis regionaalarengu auhinna

Järva valla äpp on käivitunud väga hästi. Üle kümne protsendi Järva valla elanikkonnast on äpi enda nutiseadmesse laadinud. Äpis korraldatud uurimusest äpi kasutajate vanuse kohta selgus, et kasutajaks on valdavalt 26-35 aastate vahele jäävad noored, kellest on kolm protsenti rohkem naisi kui mehi.

„Järva valla äpp on teerajaja. Tänaseks on äpi kasutusele võtnud ka Elva vald, kellega jagame ka enda kogemusi. Samuti on peagi liitumas ka teisi. Äppi kasutame vallavalitsuses ühe töövahendina ning samuti saame korraldada erinevaid küsitlusi elanike jaoks. Meie jaoks on oluline kaasamine ja seda me oleme äpiga ka teinud! Olen julgustanud inimesi äppi kasutama ja teen seda ka edaspidi, sest äpp on üks kiireim vahend küsimusest teavitamiseks.“ sõnas Järva vallavanem Rait Pihelgas.