Türilt pärit nooremveebel Janek Pent pidas igapäevaseid elutingimusi headeks. „On olemas söökla, sportimisvõimalused- kõik vajalik on olemas,“ kinnitas ta.

„Söökla on täiesti tasemel ning toidu üle nuriseda küll ei saa. On olemas soe toit, enamjaolt makaronid, riis ja erinevad lihakastmed, samuti ka külmlett ehk kõhu täisaamisega muret ei ole. Ainus asi, millest mina isiklikult siin puudust tunnen, on supid.“