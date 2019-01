Pankadevahelised ülekanded ei jää enam nädalavahetuseks toppama

Pangaliidu juhatuse esimehe Erki Kilu sõnul astub Euroopa pangandus välkmaksetega suure ja uuendusliku sammu edasi. «Selle tulemusena muutub peagi meie arusaam sellest, mida me raha liigutamisel normaalseks peame. Eesti pangad on uuenduse esimeste seas kasutusele võtnud ja euroala riikidest on Eesti üks esimesi, kus suur osa maksetest saab välkmaksena liikuda,» märkis ta.