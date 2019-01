Paide linnapea Priit Värk on Järva Teatajale selgitanud, et ettevõtluse arendamise sihtasutusel (EAS) kindel nõue on, et Ruubassaare teel asuv maja peab veel vähemalt kolm aastat olema avalikus kasutuses või muidu tuleb eelmisel aastal katuse remondiks saadud raha arvestuslikult umbes 53 000 euro ulatuses tagasi maksta.