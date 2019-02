Enneta diabeeti – mine apteeki tasuta veresuhkrut määrama!

„Teist tüüpi suhkurtõbi ehk diabeet kujuneb välja aegamööda aastate jooksul, esialgu ilma oluliste tunnusteta. Veresuhkur tõuseb vähehaaval ja organism kohaneb selle normist kõrgema tasemega. Enesetunne võib halveneda aegamisi alles siis kui haigus on juba organismi kahjustanud,“ rääkis Apotheka apteeker Kerli Valge. „Sageli avastatakse diabeet juhuslikul kontrollil või seoses teiste haigustega. Kutsume üles inimesi Apotheka apteeki tulema ja vähemalt kord aastas oma veresuhkru taset määrama, et kõrgenenud näidust võimalikult vara teada saada.“

Eesti Diabeediliidu presidendi Ulvi Tammer-Jäätese sõnul peaksid veresuhkru taset määrama kindlasti kõik ülekaalulised, kõrge vererõhuga või vererasvade ainevahetuse häirega inimesed. Samuti need, kelle lähisugulaste seas on esinenud diabeeti või kel on endal olnud elu jooksul kõrgenenud veresuhkru näit. Riskirühma kuuluvad ka naised, kes on sünnitanud suure sünnikaaluga lapse. Kindlasti peaksid oma veresuhkrut taset laskma määrata kõik üle 40-aastased inimesed, kuna ea kasvades tõenäosus kõrgenenud veresuhkru taseme esinemiseks suureneb.