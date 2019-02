Nädalavahetusel läheb sulale

Reede öösel tugevneb Soome kohal kõrgrõhkkond ja selle servas on meie ilm sajuta, aga tugevneva ida- ja kirdetuulega. Õhutemperatuur on -5..-10°C, selgineva taeva all langeb veel paar-kolm kraadi madalamale, saarte rannikul on kuni -3°C. Hommikul läheneb uus madalrõhulohk ja Lõuna-Eestis hakkab lund sadama. Päeval sajab lund ja mõnes kohas ka tuiskab. Idatuul ulatub puhanguti 12, rannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on ennelõunal -2..-5, pärastlõunal tõuseb Saaremaal ja Eesti lõunaservas 0°C lähedale.

Ilm reedel FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Laupäeva öösel sajab kord siin, kord seal lund, on ka tuisku, saartel tuleb sekka lörtsi ja suureneb jäiteoht. Hommikuks sadu lakkab. Puhub tugev idatuul. Õhutemperatuur on öösel -1..-6, saartel 0°C ümber. Suurem osa päevast on sajuta. Õhtupoolikul läheneb aga uus madalrõhulohk, saartel ja Liivi lahe ümbruses hakkab lund ja lörtsi sadama ning sadu laieneb mandrile, tuiskab. Õhtul on jäidet. Puhub tugev idatuul. Õhutemperatuur tõuseb -1..+1°C-ni.

Ilm laupäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Pühapäeval liigub Poola rannikult madalrõhkkond Gotlandi lähistele ja päeva jooksul edasi Botnia lahele ning selle idaserva mööda jätkub sooja ja niiske õhu vool üle Balti riikide. Öö hakul sajab veel Eesti põhjapoolses osas lund ja teeb ka tuisku, aga suuremal osal Eestist sajab aeg-ajalt lörtsi ja vihma. Libeduseoht on väga suur! Puhub tugev kagutuul. Õhutemperatuur on 0..+2°C. Päeval sajab enamasti vihma, hommikul võib veel sekka ka lörtsi tulla. Kagutuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on +1..+3°C.

Ilm pühapäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee