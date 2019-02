Türi valla aegade suurim eelarve sai paika

Eelarve on mahult suurim, mida Türi Vallavolikogu eales kinnitanud on. Eelarve maht on kokku 25 659 807,42 eurot ning teist aastat koostatakse eelarve tekkepõhisena. Eelarve mahust moodustavad investeeringud 2019. aastal ca 38%.