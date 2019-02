Selgusid esimesed kuus Eesti Laul 2019 finalisti

Teise poolfinaali artistid esinemisjärjekorras:

1. Synne Valtri “I’ll Do It My Way”

2. Iseloomad “Kaks miinust”

3. Lumevärk ft. INGA “Milline päev”

4. Sissi “Strong”

5. Cätlin Mägi & Jaan Pehk “Parmumäng”

6. Kadiah “Believe”

7. Kaia Tamm “Wo sind die Katzen?”

8. Kerli Kivilaan, “Cold Love”

9. Grete Paia, “Kui isegi kaotan”

10. Lacy Jay “Halleluja”

11. Around The Sun “Follow Me Back”

12. Uku Suviste “Pretty Little Liar”