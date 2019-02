Eesti Laul 2019 teises poolfinaalis selguvad täna ülejäänud kuus finalisti

Teises poolfinaalis astuvad üles:

1. Synne Valtri “I’ll Do It My Way”, hääletusnumber: 9007001

2. Iseloomad “Kaks miinust”, hääletusnumber: 9007002

3. Lumevärk ft. INGA “Milline päev”, hääletusnumber: 9007003

4. Sissi “Strong”, hääletusnumber: 9007004

5. Cätlin Mägi & Jaan Pehk “Parmumäng”, hääletusnumber: 9007005

6. Kadiah “Believe”, hääletusnumber: 9007006

7. Kaia Tamm “Wo sind die Katzen?”, hääletusnumber: 9007007

8. Kerli Kivilaan, “Cold Love”, hääletusnumber: 9007008

9. Grete Paia, “Kui isegi kaotan”, hääletusnumber: 9007009

10. Lacy Jay “Halleluja”, hääletusnumber: 90070010

11. Around The Sun “Follow Me Back”, hääletusnumber: 9007011

12. Uku Suviste “Pretty Little Liar”, hääletusnumber: 9007012

Hääletus avatakse saate alguses, kõne hind on 1.60.

SMS-i teel hääletamine numbril 13013 - hääletamiseks sisesta sõnumisse laulu number.