Need 12 artisti astuvad üles Eesti Laul 2019 suures finaalis!

Eesti Laul 2019 finalistid on (tähestiku järjekorras):

1. INGER “Coming Home”

2. Kadiah “Believe”

3. Kerli Kivilaan “Cold Love”

4. Lumevärv ft. INGA “Milline päev”

5. Sandra Nurmsalu “Soovide puu”

6. Sissi “Strong”

7. STEFAN “Without You”

8. Synne Valtri “I’ll Do It My Way”

9. The Swingers, Tanja & Birgit “High Heels In The Neighbourhood”

10. Uku Suviste “Pretty Little Liar”

11. Victor Crone “Storm”

12. xtra basic & Emily J looga “Hold Me Close”