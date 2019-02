Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm ütles, et rahvamajana tegutses hoone kuni 1987. aastani, mil valmis praegune muusika- ja teatrimaja.

Ligi 60 aasta jooksul on rahvamajas olnud lugematu arv kontserte ja tantsuõhtuid. Seal on tegutsenud August Roosileht, Juhan Zeiger ja Narva teater Paides. Praegu on hoone eraomandis. Selles tegutseb sanitaartehnikakauplus ning uste ja akendega tegelev ettevõte.