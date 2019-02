Sotsiaalkindlustusameti esindaja tuleb Türile tähtsat lepingut allkirjastama

„Sotsiaalkindlustusameti samm on kiiduväärne ning kinnitab, et me suudame ja tahame luua töökohti väljaspool Tallinna ja Harjumaad,” ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. “Usun, et järgmine valitsus jätkab töökohtade loomist ja välja viimist kõigisse Eesti maakondadesse. See aitab tagada kõrget elukvaliteeti üle kogu Eesti.”