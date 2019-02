Muuseumiöö 2019 teema on "Öös on mustreid"

Esimest korda on muuseumiöö publikule avatud äsja muuseumiauhindadel Muuseumirott 2018 eriauhinnaga pärjatud MOMU Mootorispordi muuseum Turbas. MOMU eestvedaja Arno Sillati sõnul osaleb MOMU sel aastal muuseumiööl sellepärast, et Eesti kuulsusrikast mootorispordi ajalugu ja järjest silmapaistvamat ja põnevamat tänast päeva tuleksid avastama ka need, kes siiani MOMUsse sattunud ei ole: "Meie juurde on alates avamisest tee leidnud juba peaaegu 15 000 külastajat, millega oleme väga rahul. Ent Muuseumiöö on sellise haardega muuseumipidu, millest me lihtsalt kuidagi ei saa eemale jääda – öö, mil paljud enda jaoks uusi huvitavaid paiku otsima tulevad. MOMU paelub nii üsna väikeste laste - poiste JA tüdrukute - kui nende vanemate ja vanavanemate meeli – kus sa veel näed seda, milline uhke autotööstus on Eestis kunagi olnud? Ja saad kuulda kahe- ja neljarattaliste lugusid, millega sõitnud Eesti ning teiste riikide ralli- ja motostaarid? Lisaks on muuseumimaja ise põnev paik disaini- ja arhitektuurifännidele, sest Ellamaa endine elektrijaam on tõeline arhitektuuripärl."

Käesoleva aasta Muuseumiöö teema – mustrid – kutsub külastajaid tabama mustreid elus meie ümber: kultuuris, ühiskonnas, looduses ja küsima milliste mustrite osad me ise oleme. Milliseid mustreid märkame ja millistest vabaneda püüame? Miks me käitume teatud olukordades kindlal moel ehk millised on meie käitumismustrid, olgu siis indiviidi või grupina? Milliseid mustreid kasutavad tööstused ja masinad?

"Muuseumiöö on avastamise aeg – viis tundi, mil omapäi või kambakesi kodust välja tulla ja muuseumide põnevast valikust enda mustrid kombineerida," ütles öö üks kuraatoreid Jaanika Jaanits. "Kavad teeme avalikuks aprillis, aga kindel on see, et igas maakonnas leiab avastamist ja tegutsemist, sõltumata sellest, kas sind paelub rohkem ajalugu või kunst, loodusteadused, rahvakultuur või tehnoloogia. Ja nagu ikka: tulla võib üksi, sõprade või perega, kõikidele leiame tegutsemis- ja avastamisvõimalusi."

Veel 15. veebruarini saavad muuseumid, erakogujad, galeriid ning muud paigad end muuseumiöö programmis osalemiseks kirja panna: selleks tuleb muuseumiöö korraldusmeeskonnaga ühendust võtta. Aga mitmel pool ettevalmistused juba käivad – koostatakse öö eriprogramme, sest just rohked õpitoad, erilised ekskursioonid ja võimalus mõnd eksponaati hoopis uue nurga alt vaadata toovad maikuus publiku koos sõprade ja perekondadega kodust välja. See, mis igas muuseumiööl avatud muuseumis täpselt toimuma hakkab, selgub aprilli alguseks. Eelmisel aastal avasid muuseumiööl uksed üle 200 muuseumi ja mäluasutuse ning öö jooksul tehti üle 125 000 muuseumikülastuse, mis on suur number isegi Eesti väga kõrge muuseumikülastatuse - 3.5 miljonit muuseumikülastust aastas - taustal.