Algas registreerimine avatud talude päevale

Avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk Maaeluministeeriumist märkis, et paljud talud on avaldanud soovi avada oma uksed terveks nädalavahetuseks ning sellest valikust tuleb registreerides kindlasti teada anda. «Samas tuleb meeles pidada, et avatud talude päeva põhipäev on 21. juulil ning sel päeval peaksid külalisi vastu võtma kõik registreerunud talud,» rõhutas ta.

Maaeluminister Tarmo Tamm avaldas heameelt, et avatud talude päev on nii populaarseks kujunenud. «See näitab, et selline üritus on eestlastele vajalik. Paljud tunnevad puudust kohaliku toidu ostmise võimalusest ning ei aimagi, et läheduses on mitu talu, kes seda pakuvad,» sõnas ta.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo lisas, et avatud talude päev on hea viis inimeste harimiseks. «Loodetavasti leidub ka sel aastal rohkelt põllumehi, kes on valmis oma külalistele selgitama, kuidas kasvatatakse vilja ja karja ning miks tuleb põldudel tõrjuda kahjureid või taimehaigusi,» lausus ta.