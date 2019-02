Selgusid MoeP.A.R.K. finalistid

MoeP.A.R.K.i projektijuht Paula Kivimäe rääkis, et kui tavaliselt lööb kavandite seas välja teatav sarnasus, siis tänavune pilt on finalistide seas üsna kirju.

Sellel aastal saab Kivimäe hinnangul olema tugev konkurents just vanemas vanuserühmas, kuhu on valitud 12 erinevat kollektsiooni. Sellele vastukaaluks on tudengite vanuserühmas seekord samas siiski vaid üks kollektsioon.