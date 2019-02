Soomes kaduma läinud paidelane leiti tapetuna metsast

Eelmise aasta lõpus kirjutas Järva Teataja, et lähedased otsivad taga Paidest pärit Sveni (51), kes Soomes kaduma läks. Kahjuks selgus mõnda aega hiljem, et mees on siit ilmast lahkunud. Mõni päev tagasi selgus Soome meediast, et eestlane tapeti teisel pool lahte.